Прикордонники затримали чоловіків ввечері 8 листопада

Прикордонники Мукачівського загону затримали п'ятьох чоловіків, які на двомісному надувному човні перепливали Тису у бік Угорщини. Кожен з військовозобов'язаний заплатив за такий перетин кордону від 8 до 11 тис. доларів. Пресслужба Держприкордонслужби у суботу, 9 листопада, повідомила, що чоловіки стрибали з човна в холодну воду й намагалися самотужки переплисти річку.

«Ввечері 8 листопада під час патрулювання наряд помітив групу людей, яка швидко рухалася у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали, коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх охочих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її», – розповіли у пресслужбі.

Прикордонники допомогли чоловікам потрапити на берег. Порушниками виявилися мешканці Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей. Вони розповіли, що заплатили невідомому, який приніс їм двомісний гумовий човен, за перетин кордону від 8 до 11 тис. доларів. Переправник запевнив, що перепливати річку безпечно.

На затриманих склали адмінпротоколи про незаконний перетин кордону (ст. 204-1 КУпАП). Їм загрожує штраф. Поліція встановлює всіх причетних до організації незаконного перетину кордону.