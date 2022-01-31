Двох українських рибалок, які декілька днів тому зникли в Азовському морі, знайшли. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Він повідомив, що у катера рибаків заглох двигун, і судно весь цей час дрейфувало у морі. Тепер чоловіків знайшли, і вони вже на Херсонщині в лікарні.

Також Кориневич наголосив, що катер не затримували російські прикордонники, підходів інших плавзасобів до нього також не було.

Нагадаємо, що 28 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що двоє українських рибалок 25 січня вийшли у Чорне море з міста Генічеська Херсонської області та не повернулися додому. За її словами, їх затримали російські прикордонники, але не повідомили про це українську сторону.

Омбудсменка вказувала, що, за попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.