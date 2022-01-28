Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок та не поінформували про це українську сторону, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, двоє рибалок, Руслан Романюта та Іван Герасименко, вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні «Волга» з Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.

«За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону», – заявила Денісова.

Вона додала, що херсонська поліція за цим фактом порушила кримінальне провадження за статтею «Насильницьке зникнення» ККУ. Уповноважена ВР з прав людини заявила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права.

Денісова також звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України та закликала міжнародні правозахисні організації тримати ситуацію на контролі.