Пам'ятаєте казки з дитинства, де в кінці всі знаходили своє щастя? От тільки, на превеликий жаль, в житті, не завжди happy end. Але ці хвостатики вірять у те, що знайдуть свою людину і стануть комусь вірним другом. ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 7 красивих собак.

Честер, 6 років. Місце відлову: вул. Грунтова. Уявіть собі на хвилину життя в промзоні. Небезпека на кожному кроці, зграї інших собак, які зовсім тобі не раді та безвихідь, від якої немає порятунку. Уявили? А от Честер – це пережив. Тепер ви розумієте, чому йому не можна туди повертатися? Дуже добрий собака, від якого віє теплом. От тільки поки що він немає кому його дарувати.

Філіп, 3 роки. Місце відлову: Брюховичі. Справжній принц із вишуканими манерами та шармом. Йому пасуватиме затишний замок із власним подвір’ям, м’якеньке крісло, аби відчував себе справді королівським собакою.

Пріма, 3 роки. Місце відлову: вул. Пильникарська. Хто сказав, що собаки не вміють посміхатись? А співати? Пріма з легкістю б виконувала перші партії у Віденській опері. Але наразі збирає аншлаги на ЛКП «Лев».

Айріс, 1 рік. Місце відлову: вул. Ґрунтова. Солодка, як іриска. Має кумедного довгого носа, але зовсім не лізе в чужі справи. Життя на вулиці було у неї зовсім не мед – тинялась вулицями Сихова. Хоча заслуговує на щоденні обійми.

Макаронка, 4 роки. Місце відлову: вул. Ґрунтова. Ні, вона не любить макаронів. Віддає перевагу корму, обіймам і довгим прогулянкам. Їй би більше пасувало ім’я Кульбабка, бо така ж біленька і пухнаста. Але то вже її нові господарі дадуть нове ім’я.

Фанта, 2 роки. Місце відлову: вул. Шевченка. Не дивіться, що на фото у неї сумні очі. Насправді вона яскрава, як апельсиновий напій – нестримна, позитивна та фанова. А ті, хто обере цю дівчинку собі у подруги, наповнить свій світ барвами й не знатиме нудьги ніколи.

Мері, 7 місяців. Місце відлову: вул. Варшавська. Маленька дівчинка, яка не дивлячись на свій вік, дуже розважлива та самостійна. Тож запросто могла бути справжньою Мері Поппінс для малечі.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест