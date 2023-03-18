«ПриватБанк» попередив про технічні роботи, що можуть спричинити проблеми у користуванні. Відповідне повідомлення отримали користувачі додатку «Приват24».

Зазначається, що у ніч на 19 березня, з 00:05 до 3:05, банк проводитиме технічні роботи. Це може призвести до труднощів у роботі з картками.

У прес-службі банку додали, що спеціалісти проводитимуть регламентні роботи технічних систем оплати картками. Це має підвищити якість та безпеку платежів.

«З 00:05 до 3:05 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками банку. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», – йдеться в повідомленні.