Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок призовнику з Соснівки Андрію Г., який двічі не прибув у військову частину наступного дня після ВЛК. Він пояснив, що в ті дні був на прийомі в сімейного лікаря. Суд призначив йому 3 роки тюрми.

Як вказано в матеріалах справи, 29 квітня 2024 року Андрій Г. пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до служби. Після цього він отримав повістку на відправку, але наступного дня не прибув у військову частину. 21 вересня він отримав ще одну повістку на відправку, однак так і не прибув у військову частину.

У суді Андрій Г. свою провину визнав, однак пояснив, що під час ВЛК вказував лікарям на проблеми зі здоровʼям, але вони не відреагували. Тому він звернувся до сімейного лікаря. Він зателефонував у призовний пункт і попередив, що не зможе прийти 30 квітня, оскільки має візит до сімейного лікаря. А у вересні слідча йому повідомила, що його не можуть відправити в частину через досудове розслідування за фактом ухилення від служби.

Андрій Г. також розповів, що кілька років тому він отримав травму хребта, лікувався амбулаторно. Мав направлення від сімейної до травматолога. Із висновками ВЛК погоджується, однак вважає, що за станом здоровʼя він не придатний до служби.

Враховуючи обставини справи, суддя Марія Грицай визнала Андрія Г. винним за ст. 336 ККУ та призначила 3 роки увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.