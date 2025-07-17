Личаківський районний суд виніс вирок бійцю спецбатальйону «Шквал» Володимиру Ш. за повторне самовільне залишення частини. Суд призначив йому 7 років тюрми.

Як вказано в матеріалах справи, раніше бійця вже судили за СЗЧ. У 2023 році Яворівський райсуд призначив йому 6 років і місяць позбавлення волі. У травні 2024 року як засуджений він уклав контракт із ЗСУ та повернувся на службу.

Вже в грудні 2024 року він самовільно залишив частину та повернувся лише у квітня 2025 року. В суді він свою провину визнав, однак пояснити свій вчинок відмовився.

Враховуючи обставини справи, суддя Роман Головатий визнав Володимира В. винним за ч. 5 ст. 407 та призначив йому сукупно 7 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.ф