Завітати на СТО особисто можна за адресою Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29

Збільшена витрата палива й оливи, відсутність тяги, нестійкі оберти, димний вихлоп – усі ці проблеми з автомобілем можуть бути наслідком забитого фільтру сажі. А уникнути усіх цих клопотів з автосервісами можна профілактичним доглядом за автомобілем – очищенням двигуна воднем.

Регенерація: чому самоочищенню фільтра потрібна допомога?

Фільтр сажі (сажовий фільтр для автомобілів з дизельним паливом та каталізатор для автомобілів на бензині) – це закрита коробка з безліччю маленьких отворів. Через фільтр легко проходять гази від згоряння палива, але затримуються тверді частинки вуглецю у вигляді сажі. Коли їх назбирується велика кількість, автомобіль самостійно запускає процес регенерації – спалює усі сажові відкладення.

Але, здавалося б у досконалому процесі самоочищення, з часом виникає причина чималих проблем з двигуном. Переповнення фільтра сажею та золою змушує все частіше запускати регенерацію, від якої настає механічний знос. І тоді вихід тільки один – заміна на новий, вартість якого досить висока, від 85 тисяч грн.

Є чимало майстрів, які пропонують вирізати фільтр. Але тоді токсичні продукти горіння палива потраплятимуть не тільки в атмосферу, але й у салон автомобіля. Окрім того, таке авто не зможе виїхати у Європу – там дуже строгі вимоги до викидів від автомобіля.

Як продовжити термін служби фільтра сажі?

Логіка дуже проста – зменшити кількість сажі та золи, а також періодично очищувати її з поверхні фільтра. Саме цим займається інноваційна СТО у Львові – компанія Hydroxy Ukraine. Їхні розробки очищують камеру згоряння та сажовий фільтр від вуглецевих відкладень, а ще допомагають зменшити витрату палива до 18%.

Усі процедури, які роблять у Hydroxy Ukraine, розпочинаються діагностикою. Вона входить у вартість послуги, яку ви робитимете. Вимірявши кількість сажі та золи вам порекомендують обрати вид очищення: знімаючи фільтр з авто та його промивання у спеціальній камері, профілактичне очищення воднем на автомобілі чи придбання водневої системи для авто.

Очищення фільтра у спеціальній камері

Якщо показник забруднення 80% і більше, а пропускна здатність фільтра становить 20% від номіналу, то очищувати сажовий фільтр доведеться у спеціальній камері. Для цього його потрібно зняти з авто. Триває процедура до 2 годин, а фільтр очищається на 98%, тобто практично до заводського стану.

Якщо власник авто зволікатиме з візитом на очищення, то висока ймовірність, що фільтр може отримати механічні пошкодження. Сильне забруднення викликає часту регенерацію, від якої можуть утворитися задири на колінвалі.

Профілактичне очищення сажового фільтра без розбору двигуна

Якщо фільтр забитий менше ніж на 80%, автомобілю допоможе очищення воднем – процедура, яка проводиться без розбору двигуна раз на 10-15 тисяч км. Послуга перешкоджає утворенню вуглецевих відкладень та очищує зольність на початковій стадії, попереджаючи її накопиченню.

У двигун через повітрозабірник подається воднево-киснева суміш, що впливає на вуглець на атомарному рівні. Вуглецеві відкладення розщеплюються на молекули та вимиваються через вихлопну систему. Це дозволяє очистити каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд), рециркуляційний клапан EGR.

Така профілактика збереже двигун в хорошому стані довший час, а ви помітите потужний розгін автомобіля, вирівняння компресії, зменшення шумності й вібрації двигуна та зникнення кіптяви з вихлопної труби. Витрата палива зменшиться до 10%.

Покращення крутного моменту та ходових властивостей з водневою системою для авто

Профілактичне очищення сажового фільтра відбувається від генератора водневмісної суміші, який встановлюють на автомобіль: під капотом або в багажник. Через повітряний патрубок у камеру згоряння безперебійно подається воднево-киснева суміш – газ Брауна. Водень виробляється з дистильованої води й одразу згоряє разом з основним пальним. Це економить до 18% пального, вирівнює компресію, покращує крутний момент та ходові властивості авто.

Підходить для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, які працюють на бензині, дизелі чи газі. Виробництво та обслуговування систем є у Львові, а от доставлення здійснюється поштою по всій території України.

Записатися на очищення сажового фільтра чи отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Завітати на СТО особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або дізнатися більше на сайті hydroxy.com.ua.