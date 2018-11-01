Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на листопад

Опадів цього місяця буде менше, ніж у минулі роки

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 12:071440

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Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на листопад
фото IGotoWorld
Осінь у парку імені Івана Франка

Середня місячна температура в листопаді передбачається на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Про це повідомляє «Український гідрометцентр».

Місячну кількість опадів прогнозують на рівні 25-50 мм, в горах подекуди 60-105 мм, що в Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті, а також на Хмельниччині, буде менше від середніх багаторічних значень (65-79%), а на решті території в їхніх межах них.

Зазвичай у листопаді середня місячна температура повітря становить 0-7 градусів тепла.

Синоптики повідомили, що у другій половині листопада в Україні, крім південної частини країни, буде перехід середньої добової температури повітря через позначку 0° та ймовірне утворення снігового покриву.

У гідрометцентрі зазначили, що абсолютний мінімум температури в листопаді буває на рівні 15-24 градусів морозу, у північних, східних областях подекуди 25-31 градусів, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу. Абсолютний максимум – 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, центральних областях та південній частині подекуди 25-29 градусів, на півдні Одещини та в Криму до 30 градусів.

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