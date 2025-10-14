Львівська поліція розслідує смерть двох дітей-сиріт, які померли в один день у будинку паліативної домоги. Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомила поліція Львівської області.

Центр здоров’я та реабілітації дітей на вул. Антоновича, 117 є комунальною установою Львівської облради, тут перебувають діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки. Із березня цього року в.о керівника комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради центру здоров’я та реабілітації дітей є Мар’яна Тузяк.

Як повідомила львівська поліція, двоє дітей померли 22 вересня. Смерть 4-річної дівчинки настала внаслідок вроджених захворювань, йдеться у лікарському свідоцтві. За фактом смерті дитини розпочато розслідування.

Того ж дня помер 11-місячний хлопчик. Галицька окружна прокуратура Львова скерувала до суду обвинувальний акт щодо його матері, яка у лютому цього року завдала сину тяжких тілесних ушкоджень. За інформацією слідства, матір побила немовля, коли йому був лише один місяць, внаслідок чого дитина отримала черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. За клопотоння прокуратури суд призначив у цій справі додаткому медичну експретизу. Матір дитини може отримати додаткове обвинувачення.



У коментарі ZAXID.NET, пресслужба ЛОВА повідомила, про трагедію їм відомо, ведеться службове розслідування. В.о. директора Центру здоров’я та реабілітації дітей Мар’яна Тузяк відмовилась відповідати на питання журналіста і попросила надіслати письмовий запит.

Увечері 14 жовтня, під час брифінгу Львівської ОДА, з приводу смерті двох дітей в КНП ЛОР «Центр здоров’я та реабілітації дітей», Наталія Літвінська запевнила, працівники виконували свої обов’язки належним чином та діяли відповідно до чинного законодавства.

«Діти були не здорові, вони були у тяжкому паліативному стані. Дівчинка, яка була на паліативному догляді скерована на патанатомічне дослідження, а хлопчик скерований на судовомедичну експертизу, тому що проти матері хлопчика розпочато кримінальне провадження. Станом на сьогодні патанатомічні дослідження завершуються і найближчим часом ми отримаємо остаточні результати цього дослідження. По дівчині попередній діагноз ми не можемо розголошувати, оскільки це є конфіденційна інформація, але ми маємо попередні дані, причиною смерті стало основне захворювання. Щодо хлопчика ми чекаємо рішення суду, щоб розпочати судово медичну експертизу.» – повідомляє директорка департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська.