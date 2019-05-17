Прокуратура затримала в.о. голови Держслужби зайнятості Валерія Ярошенка

Валерій Ярошенко в.о. голови Держслужби зайнятості з 3 серпня 2016 року

Правоохоронці затримали виконуючого обов’язки голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка. Про це повідомив у генпрокурор Юрій Луценко.

«Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з головою Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати під час будівництва об'єктів соціального призначення», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Водночас у прес-службі Військової прокуратури повідомили, що посадові особи Держцентру зайнятості організували схему незаконного збагачення і були затримані під час отримання 480 тис. грн. хабара.

фото ГПУ

Валерій Ярошенко з 2014-го по 2016 рік був заступником міністра соціальної політики. З 2 серпня 2016 року - він був заступником голови Держслужби зайнятості (Центрального апарату), з 3 серпня 2016 - в.о. голови Держслужби зайнятості.

Ярошенко має почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України», нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, орденом «За заслуги» III ступеня.