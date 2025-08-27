Партія «Наш край» оголосила про саморозпуск

Партія «Наш край», яка є послідовницею проросійської «Партії регіонів», оголосила про саморозпуск. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії, у середу, 27 серпня.

«Позачерговий 40-й з’їзд політичної партії “Наш край” ухвалив рішення про саморозпуск партії. Ми прийшли до цього непростого, але зрілого та політично відповідального кроку, виходячи з ряду причин», – йдеться у повідомленні партії.

«Наш край» заявила що попри дозвіл Верховного суду поновити діяльність, партії завдали «критичної репутаційної шкоди». Позов мін’юсту до суду у партії розцінили як «пошук чиновниками хайпу». Також у партії заявили, що її політики мають проукраїнську позицію й вважають недопустимим, «щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію».

У повідомленні також додали, що організація нараховувала 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли «Наш край».

Наостанок у партії заявили, що всі гроші, що залишились на рахунках політсили, передадуть на потреби української армії. Однак у партії не уточнили, про яку суму йдеться.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» в Україні. Однак 1 липня 2025 року Верховний Суд скасував цю заборону та визнав діяльність партії «Наш край» законною.

Зауважимо, що у червні 2022 року Служба безпеки України затримала керівників партії «Наш Край» за хабар від підприємця, якому за 2,5 млн доларів США обіцяли включити до виборчого списку та підтримати у подальшій політичній кар’єрі.

Політичну партію «Наш край» зареєстрували 23 серпня 2011 року під назвою «Блокова партія», у 2014 році її перейменували у «Наш край». Партія просувала російські наративи, а частина політиків від цієї політсили перейшли на бік окупантів на Донеччині та Луганщині.

Станом на 2021 рік партію очолювали три співголови – Олександр Мазурчак, Антон Кіссе та Сергій Шахов.