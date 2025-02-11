Псевдополіцейськими виявились жителі Київщини та Києва

У Чернігівській області двоє чоловіків представились поліцейськими та погрожуючи зброєю забрали з автобуса двох мобілізованих. У вівторок, 11 лютого, поліція Чернігівської області повідомила про затримання зловмисників.

Відомо, що інцидент стався вночі 9 лютого. Двоє чоловіків зупинили на дорозі автобус з мобілізованими. Зловмисники були у цивільному одязі, однак представились поліцейськими та показали посвідчення. Вони вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов’язаних. У разі відмови псевдополіцейські погрожували відкрити вогонь на ураження.

«Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку», – розповіли поліцейські.

Згодом слідчі встановили, що чоловіки діяли за попередньою змовою з іншими людьми для того, аби інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих. За такі дії вони отримали винагороду по 5 тис. доларів за кожного.

У вівторок поліцейські спільно з СБУ затримали чоловіків. Псевдополіцейськими виявились жителі Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Також вдалося затримати й одного з військовозобов’язаних, а пошуки другого ще тривають.

Під час обшуку авто чоловіків слідчі виявили та вилучили:

пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р,

карабін,

імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М»,

посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи,

посвідчення кореспондента,

посвідчення водія-волонтера однієї з громадських організацій.

За скоєне псевдополіцейським загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.

Нагадаємо, поліцейські затримали у Львові організатора схеми для ухилянтів, ним виявився 40-річний місцевий таксист Руслан Козакевич. За нелегальне переправлення чоловіків через кордон він брав 12 тис. доларів з клієнта.