Псевдополіцейські викрали мобілізованих із військового автобуса на Чернігівщині
Чоловіки інсценували затримання поліцією двох мобілізованих, щоб допомогти їм уникнути служби
У Чернігівській області двоє чоловіків представились поліцейськими та погрожуючи зброєю забрали з автобуса двох мобілізованих. У вівторок, 11 лютого, поліція Чернігівської області повідомила про затримання зловмисників.
Відомо, що інцидент стався вночі 9 лютого. Двоє чоловіків зупинили на дорозі автобус з мобілізованими. Зловмисники були у цивільному одязі, однак представились поліцейськими та показали посвідчення. Вони вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов’язаних. У разі відмови псевдополіцейські погрожували відкрити вогонь на ураження.
«Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку», – розповіли поліцейські.
Згодом слідчі встановили, що чоловіки діяли за попередньою змовою з іншими людьми для того, аби інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих. За такі дії вони отримали винагороду по 5 тис. доларів за кожного.
У вівторок поліцейські спільно з СБУ затримали чоловіків. Псевдополіцейськими виявились жителі Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Також вдалося затримати й одного з військовозобов’язаних, а пошуки другого ще тривають.
Під час обшуку авто чоловіків слідчі виявили та вилучили:
- пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р,
- карабін,
- імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М»,
- посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи,
- посвідчення кореспондента,
- посвідчення водія-волонтера однієї з громадських організацій.
За скоєне псевдополіцейським загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.
Нагадаємо, поліцейські затримали у Львові організатора схеми для ухилянтів, ним виявився 40-річний місцевий таксист Руслан Козакевич. За нелегальне переправлення чоловіків через кордон він брав 12 тис. доларів з клієнта.