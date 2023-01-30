Напередодні вторгнення Росії в Україну президент РФ Владімір Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом тоді ще прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Про це повідомляє BBC, яке цитує слова Джонсона, сказані у документальному фільмі «Путін проти Заходу».

Видання повідомляє, що телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року, а коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

«У якийсь момент він [Путін] ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину"», – розповів Джонсон.

Екс-прем'єр Великої Британії також сумнівається в тому, чи дійсно Путіну були необхідні переговори.

«Я думаю, що, судячи з його [Путіна] дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин», – розповів екс-прем'єр Британії.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО, та попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме «більше НАТО, а не менше НАТО» біля кордонів Росії.