Андрій Плиска очолює перший відділ Ужгородського РТЦК у Перечині

Начальника першого відділу Ужгородського РТЦК та СП у Перечині, підполковника Андрія Плиску відсторонили від обов’язків. Раніше він прийшов на нараду у нетверезому стані. За даними депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, Андрій Плиска написав рапорт на звільнення з посади.

Відомо, що нараду проводив начальник мобілізаційного відділу Оперативного командування полковник Олександр Боярчук разом із тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Закарпатського ОТЦК та СП полковником Дмитром Камерістовим.

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Під час наради з’ясувалося, що підполковник Андрій Плиска був у нетверезому стані. Після цього інциденту його відсторонили від виконання обов’язків на період проведення службового розслідування. 20 серпня він подав рапорт на звільнення з посади.

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ZAXID.NET зателефонував до керівника групи комунікацій Закарпатського обласного ТЦК та СП, щоб дізнатися деталі службового розслідування, однак наразі відповіді ми не отримали.

Додамо, що це не перший випадок, коли посадовці Закарпатського обласного ТЦК та СП з’являються на роботі у нетверезому стані. У березні начальника Іршавського ТЦК Олексія Травова також зловили п’яним на роботі. Він погрожував зброєю майстрам, які ремонтували міст. Після приїзду Військової служби правопорядку Олексій Травов відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння. Відмову зафіксували, склали протокол і призначили службове розслідування.