Личаківський районний суд Львова оштрафував начальника відділення соціально-психологічної служби Державної установи «Личаківська виправна колонія», (більш відома як «тридцятка»), майора внутрішньої служби за те, що він п'яним чинив опір патрульним поліцейським, яких сам викликав на вигадане місце злочину. У вироку суду не вказано імені майора, проте із порталу судової влади відомо, що йдеться про Олега Медведя.

Як йдеться в оприлюдненому вироку суду, у вересні 2021 року майор внутрішньої служби колонії Олег Медвідь випивав у барі на вул. Польовій, 46. Чоловік вигадав, що в нього викрали телефон та викликав поліцію, заявивши про грабіж.

«Поводячись агресивно та вживаючи нецензурну лексику, безпідставно зателефонував на лінію "102" та викликав працівників поліції нібито про вчинення відносно нього грабежу, а саме відкритого викрадення мобільного телефону», – йдеться у вироку суду за 21 квітня.

На місце виїхав екіпаж патрульних. Підійшовши до заявника, який випивав на літній терасі, вони почули нецензурну лайку та образи у свою сторону. Працівник колонії поводився агресивно та зухвало, він розмахував руками, на зауваження патрульних представитися не реагував і продовжував матюкатися.

Тоді працівники поліції спробували затримати майора, однак він чинив опір, пручався, хаотично розмахував ногами та руками, ще й штовхнув патрульного так, що той впав.

На підмогу патрульним приїхав ще один екіпаж. Лише вчотирьох поліцейським вдалося затримати Олега Медведя та посадити його в службовий автомобіль. В поліцейській машині Škoda Rapid майор з Личаківської виправної колонії не заспокоївся, продовжуючи сваритися, він вибив вікна задніх дверей автомобіля.

На суді обвинувачений повністю визнав свою вину. За опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків майора покарали штрафом. Тож начальник відділення соціально-психологічної служби Державної установи «Личаківська виправна колонія» має сплатити 17 тис. грн.