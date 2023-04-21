Легковик Dacia Sandero, за кермом якого був п'яний Віталій Цендровський, злетів з траси в канаву

У четвер вранці, 20 квітня, на трасі Київ-Чоп біля Стрия на Львівщині п’яний 29-річний водій легковика Dacia Sandero з’їхав в кювет. З’ясувалося, що за кермом легковика був колишній львівський патрульний Віталій Цендровський.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, у четвер вранці, 29-річний водій, мешканець Львівщини, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет на трасі Київ-Чоп біля села Угерсько. У водія виявили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Висновок лікаря – позитивний, водій надув 1,82 проміле, що перевищує допустиму законом норму у дев'ять разів», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

П'яна ДТП сталася на трасі Київ-Чоп біля села Угерсько

Патрульні поліцейські не розголошують особистих даних про п’яного водія. За інформацією ZAXID.NET, за кермом був колишній львівський патрульний, лейтенант поліції Віталій Цендровський.

На свого колишнього колегу патрульні склали два протоколи – за порушення ПДР, що призвело до ДТП та за керування в стані сп’янініня (ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Про Віталія Цендровського відомо, що під час служби в патрульній поліції у 2016 році він заявив про побиття його командиром роти Романом Борисенком. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень. Через кілька місяців суд закрив справу у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення.