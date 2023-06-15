За неправдивий виклик поліції чоловікові загрожує мінімум 850 грн штрафу

У Рівному п'яний чоловік повідомив поліцію, що самотужки затримав нападника з ножем. Однак, приїхавши на місце, патрульні з'ясували, що чоловік вигадав історію. За неправдивий виклик поліції йому загрожує мінімум 850 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик надійшов у середу, 14 червня. Заявник повідомив, що на вулиці Набережній у Рівному затримав чоловіка з ножем, який погрожував йому фізичною розправою.

«Охоронці порядку швидко прибули на місце події, де виявили заявника з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Інформація, вказана у повідомленні, не знайшла свого підтвердження. Як з'ясувалося, неправдиві виклики патрульні отримують від 46-річного рівнянина не вперше», – йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на чоловіка постанову за ст. ст. 183 КУпАП (здійснення завідомо неправдивого виклику). Сума штрафу варіюється від 850 до 3400 грн.