Водій Ford Transit не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у авто, що стояли попереду

У Луцьку п'яний водій мікроавтобуса спровокував ДТП, внаслідок якої пошкоджень зазнали п'ять автомобілів, в тому числі і його власний. З'ясувалось, що чоловік перебував у стані сильного сп'яніння: тест на драгері показав 2,3 проміле. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Аварія сталась близько 17:00 у неділю, 30 квітня, на вулиці Ківерцівській, повідомила прес-служба патрульної поліції Волині. «Водій Ford Transit не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілями, що якраз зупинилися на червоний сигнал світлофора, який на перехресті вулиць Стрілецька та Набережна. По інерції транспортні засоби рушили з місця та зіткнулися між собою», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак, механічні пошкодження, окрім автомобіля Ford, отримали ще чотири авто: Fiat, Kia, Cadillac та ВАЗ.

Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов тест на драгері, який показав 2,3 проміле. З таким результатом водій не погодився та заявив, що хоче пройти огляд в медзакладі. Висновок лікаря-нарколога також був позитивним.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та ст. 124 (вчинення ДТП). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу та заборона на рік сідати за кермо, а за вчинення ДТП – 850 грн штрафу.