США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду «Партнерство за сильну Україну» обсягом 35 млн фунтів стерлінгів (орієнтовно 47 млн доларів США), повідомила в середу, 2 лютого, агенція «Інтерфакс-Україна».

Як повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук, фонд має на старті 35 млн фунтів для перших проектів, які будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки і держави, і міжнародної спільноти.

«Від себе я як віцепрем'єр-міністр можу пообіцяти: кожен фунт, уся вкладена енергія і мотивація будуть використані ефективно, ми зробимо все, щоб наші зусилля мали свій результат уже цього року», – запевнила Верещук.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом з урядом України через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. За її словами, Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів протягом 3 років.

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд «Партнерство за сильну Україну» зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

«Я сподіваюся, що цей фонд заповнить прогалину в підтримці України, і ми зможемо реагувати швидко, гнучко на потреби, які з'являтимуться в українців у таких важких обставинах, спричинених російською агресією проти України», – сказала Ернкранц.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

«Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в межах якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях до цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою і всієї команди посольства США в Києві, щоб утілити це в життя», - заявила Квін.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що існує реальність конфлікту, російської окупації та гібридної війни, яка впливає на українців.

«Наше партнерство спрямоване переважно на цю реальність через надання українцям у найбільш уражених регіонах коштів для консолідації своєї громади й побудови майбутнього, що базується на цінностях свободи та демократії – цінностях, які мають превалювати в усій Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Безпека і стабільність України – це наша безпека і стабільність», – додав Вільд.