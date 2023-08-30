Водій Mitsubishi на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з Dacia

Біля Рівного сталась аварія за участі двох автомобілів, внаслідок якої травмувались п'ятеро людей. Серед постраждалих є однорічна дівчина. Всіх травмованих доправили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у вівторок, 29 серпня, в селі Великий Житин біля Рівного. «27-річний житель Сумської області, водій автомобіля Mitsubishi Outlander, на заокругленій ділянці дороги допустив зіткнення із зустрічним легковиком Dacia Logan під керуванням 39-річного жителя села Бронники», – йдеться у повідомленні.

Травмувалася 22-річна пасажирка кросовера: у неї діагностували перелом передпліччя та забої. Крім того, до лікарні доправили водія Dacia та трьох пасажирів: однорічну дівчинку, 46-річних чоловіка та жінку – жителів Києва.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. За попередньою інформацією, обоє водіїв були тверезі.