П'ятеро підлітків втекли з дитячого табору у Трускавці через заборону курити
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Підлітки втекли з табору «Артек», їх знайшли на наступну добу
П'ятеро підлітків втекли із дитячого табору «Артек» у Трускавці, бо їм заборонили курити на території. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомила Трускавецька міська рада.
Як розповів на апаратній нараді в Трускавецькій міській раді представник Трускавецького відділення поліції Андрій Пахович, у суботу ввечері з табору «Артек-Прикарпаття», який працює на базі санаторію «Женева» на вул. Суховоля, втекло п’ятеро підлітків з Миколаївської області. Їх одразу почали шукати поліцейські.
Дітей-втікачів знайшли наступного дня на території сусіднього Стрийського району. За попередніми даними, причиною втечі стала дисципліна в таборі та заборона куріння.
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