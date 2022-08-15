Підлітки втекли з табору «Артек», їх знайшли на наступну добу

П'ятеро підлітків втекли із дитячого табору «Артек» у Трускавці, бо їм заборонили курити на території. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомила Трускавецька міська рада.

Як розповів на апаратній нараді в Трускавецькій міській раді представник Трускавецького відділення поліції Андрій Пахович, у суботу ввечері з табору «Артек-Прикарпаття», який працює на базі санаторію «Женева» на вул. Суховоля, втекло п’ятеро підлітків з Миколаївської області. Їх одразу почали шукати поліцейські.

Дітей-втікачів знайшли наступного дня на території сусіднього Стрийського району. За попередніми даними, причиною втечі стала дисципліна в таборі та заборона куріння.