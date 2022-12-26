П'ятирічна дівчинка з Дубна померла внаслідок отруєння чадним газом. Лікарі намагались реанімувати дитину протягом 40 хвилин, але безуспішно. Також до лікарні потрапили батьки дитини. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що у важкому стані перебував батько, але станом на ранок 26 грудня йому вже краще.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про госпіталізацію родини надійшло від медиків. До лікарні 28-річного батька, 26-річну матір та їхню п'ятирічну доньку доправили зранку в неділю, 25 грудня.

У найважчому стані була дівчинка. Медики протягом 40 хвилин намагались реанімувати дитину, але безуспішно – вона померла. Також у важкому стані був 28-річний батько, та після наданої меддопомоги його стан покращився.

За попередньою версією слідчих, витік чадного газу стався через несправність твердопаливного котла. Однак наразі відпрацьовують й інші версії. Тіло загиблої дівчинки відправлять на судмедекспертизу, аби встановити точні причини смерті. Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».