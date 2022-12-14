Вибухнув газовий котел у прибудові біля гуртожитку на вулиці Котляревського

Зранку в середу, 14 грудня, в Рівному пролунав вибух. За попередньою інформацією, в міні-котельні гуртожитка Рівненського державного гуманітарного університету на вулиці Котляревського вибухнув газовий котел. Наразі 130 мешканців п'ятиповерхового гуртожитка залишились без теплопостачання.

Про інцидент повідомила прес-служба поліції Рівненщини. «Подія сталася сьогодні, 14 грудня, близько 07:20 на вулиці Котляревського. Попередньо відомо, що у прибудові поблизу гуртожитку вибухнув газовий котел. На місці події працює слідчо-оперативна група та всі відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник повідомив, після вибуху не було пожежі, тож рятувальників до ліквідації наслідків події не залучали. Жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як уточнив у коментарі «Суспільному» проректор з соціально-економічної, фінансової та господарської діяльності РДГУ Володимир Гавриш, вибух стався у міні-котельні гуртожитка університету.

«Оскільки ця газова міні-котельня здавалась в експлуатацію років 20 тому, а гуртожиток був відключений від центрального теплопостачання, то сьогодні будемо вирішувати питання, як забезпечити подачу теплоносія, адже 130 мешканців залишились без опалення», – зазначив посадовець. Також він додам, що у будівлі вибило декілька вікон, але на водо- та електропостачання інцидент не вплинув.