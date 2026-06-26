П'ятьох захисників зі Львівщини визволили з російського полону
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У п’ятницю, 26 червня, у межах чергового обміну з російського полону повернулися п’ятеро мешканців Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«За попередньою інформацією, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є п'ятеро жителів Львівщини. Деталі повідомлю згодом», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА.
Серед звільнених з полону житель Шептицького Петро Мавко, який служив навідником кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Потрапив у неволю в червні 2022 року на Луганщині.
Також додому повернувся захисник із Хирівської громади на Самбірщині Леонід Калініч, який був у полоні з травня 2022 року.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як повідомлялося, 26 червня Україна повернула з російського полону ще 160 своїх захисників. Це вже третій етап великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000», про яких Україна та РФ домовились у травні.