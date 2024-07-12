35-річний підозрюваний у злочині нині перебуває під арештом

П’ятьом постраждалим від вибуху гранати біля центру Луцька виділять від 20 до 30 тис. грн на лікування та реабілітацію. Про це 12 липня повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Як раніше інформував ZAXID.NET, інцидент на вулиці Ковельській в Луцьку стався ввечері 7 липня. Під час конфлікту між двома водіями один із них дістав гранату та кинув у натовп людей. Тоді від вибуху постраждали п’ятеро місцевих жителів. Двох перехожих госпіталізували у важкому стані, а трьох інших – із множинними осколковими пораненнями.

Станом на сьогодні, 35-річна потерпіла все ще перебуває у реанімації з тяжкою травмою живота, двоє – у відповідних відділеннях лікувальних закладів, а ще двох жінок уже виписали з лікарні.

Речниця спецпрокуратури Західного регіону Юлія Шевченко розповіла ZAXID.NET, що зловмисником виявився 35-річний солдат однієї з військових частин ЗСУ на Волині. За даними слідства, чоловік незаконно придбав боєприпас, який згодом і використав під час суперечки. Нині підозрюваний перебуває під арештом без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.