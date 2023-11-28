У вівторок, 28 листопада, Рада ЄС ухвалила рішення передбачити додаткове фінансування для навчання ЗСУ в межах Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine). Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Кошти надійдуть через Європейський фонд миру (EPF) і у вигляді летального та нелетального обладнання й матеріалів, а також послуг для підтримки навчальних заходів. Розмір додаткової допомоги становить 194 млн євро. Загалом витрати на військові навчання з цією сумою сягнули 255 млн євро.

З моменту запуску місії Україна відправила на навчання понад 34 тис. своїх солдатів.

Нагадаємо, союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на 21 листопада інтенсивну підготовку за кордоном завершили загалом понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.