РАГУlive. Випуск за 14 січня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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І до наших паркулів. Наша рубрика РАГУlive зібрала лише найяскравіших персонажів у відеоверсії проекту. А визначити топ за тиждень, то вже справа ваша. Тож голосуйте за того, кого вважаєте найдостойнішим.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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