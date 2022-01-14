І до наших паркулів. Наша рубрика РАГУlive зібрала лише найяскравіших персонажів у відеоверсії проекту. А визначити топ за тиждень, то вже справа ваша. Тож голосуйте за того, кого вважаєте найдостойнішим.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.

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