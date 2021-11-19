РАГУlive. Випуск за 19 листопада
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Наш традиційний антихамрух РАГУlive не зупинити. Адже там усе, як ви любите: наші агенти зібрали найяскравіших героїв парковки на вулицях міста. Покажемо вам той сміх і гріх у відеоверсії проекту.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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