РАГУlive. Випуск за 5 листопада
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Паркулів багато не буває. Не можемо лишити вас без нашого традиційного бонусного контенту п’ятниці. Проект РАГУlive зібрав найяскравіших за цей тиждень. І там все, як завжди, феєрично.
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