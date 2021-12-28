Але вихід є! Потрібне вчасне виявлення та ефективне лікування. Метод флуоресценто-контрольованої селективної лімфодисекції дає змогу знизити операційні ризики, уникнути великих пошкоджень лімфатичних судин і післяопераційних ускладнень. Відтепер у пацієнтів не буде масивних набряків рук і хронічних лімфатичних захворювань після хірургічного втручання.

При онкології, окрім молочної залози, уражаються аксилярні лімфовузли. На жаль, немає обстеження, при якому можна було б точно визначити, у яких саме вузлах є метастази. Тому під час операцій усі лімфовузли та ділянки з ураженням прилеглих тканин видаляли. Таке лікування мало негативні наслідки: ушкодження лімфатичних судин, більші операційні ризики, великий постійний набряк руки, лімфатичні захворювання.

Та медичний центр Святої Параскеви має рішення

Під час операції пацієнтам вводять абсолютно безпечний препарат для флуоресценції, який швидко потрапляє через лімфатичні судини до уражених вузлів. Завдяки сучасному унікальному обладнанню лікар-хірург чітко бачить і видаляє лише лімфовузли з метастазами. Це знижує операційні ризики, відсутні масштабні ураження лімфатичних судин і прилеглих тканин. Після такої маніпуляції немає проблем з лімфовідтоком, і пацієнти можуть не хвилюватися про набряклі як колоди руки.

З чого почати у разі підозри на онкологію молочної залози?

Найважливіше – обстеження грудей. Рекомендуємо кожній жінці щороку профілактично проходити ультразвукову діагностику (до 40 років) або мамографію (після 40 років). Своєчасно виявлене захворювання краще піддається лікуванню. Звернутися на консультацію до мамолога, який визначить подальшу тактику обстеження та лікування. У Медичному центрі Святої Параскеви працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають великий досвід, пройшли міжнародні стажування та чуйно ставляться до пацієнтів. Це лікарі, яким довіряють, адже вони борються за найкращий результат для вас.

Інноваційні технології, сучасне обладнання, якісна діагностика, провідні спеціалісти, висококласний сервіс – найкращі рішення для пацієнтів у Медичному центрі Святої Параскеви.

Раді, що можемо зробити життя пацієнтів з онкологією молочної залози кращим!