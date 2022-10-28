30-річного львів'янина затримали за переправлення ухилянтів за кордон

У четвер, 27 жовтня, СБУ спільно з поліцією затримали 30-річного мешканця Львова, який виготовляв підроблені документи для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За один такий пакет документів брав 3000 доларів.

Як повідомили в СБУ та поліції Львівщини, організатором схеми втечі ухилянтів за кордон виявився 30-річний раніше судимий мешканець Львова. Чоловік гарантував виготовлення документів, які дають змогу потенційним призовникам безперешкодно перетнути держкордон. Вартість одного пакету документів оцінив у 3000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час отримання 3000 доларів США неправомірної вигоди.

Організатора схеми затримали під час отримання грошей за пакет документів (фото СБУ)

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що затриманий обіцяв ухилянтам допомогти з внесенням даних в одну з електронних баз даних, що дає можливість виїзду за кордон. Його затримали у Львові біля під’їзду будинку на вул. Шевченка.

Львів’янину вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Слідчі клопочуть про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших ймовірних учасників схеми.