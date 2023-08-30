Зіньківський суд назвав Міноборони та український уряд «приватними компаніями»

Суддя Зіньківського районного суду, що на Полтавщині, Сергій Должко назвав Міністерство оборони та Кабінет Міністрів України «приватними компаніями», а закони про мобілізацію – «авторськими творами, які не мають конституційного підґрунтя». Про це він заявив під час засідання у справі про ухилення від повістки військовозобов’язаного, йдеться у вироку, оприлюдненому 24 серпня 2023 року. Водночас Сергій Должко виправдав обвинуваченого через відсутність доказів його провини.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений визнав свою провину «п’ятдесят на п’ятдесят». За його словами, у місті Зіньків він отримав дві повістки, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатність до служби попри плоскостопість. На його зауваження працівники лікарської комісії та ТЦК не реагували, надалі за повісткою до центру комплектування чоловік не з’явився.

У вироку йдеться, що прокурор обмежився допитом підсудного і не надав додаткових доказів його вини, зокрема, оригіналу повістки чи розписки про її отримання, ні наказу про оголошену загальну мобілізацію, ні того, що обвинувачений перебуває на військовому обліку, ні копію висновку військо-лікарської комісії. На основі цього Сергій Должко виправдав чоловіка через брак доказів його провини.

Водночас у вироку, який займає понад 40 сторінок, суддя згадував декілька справ Європейського суду з прав людини, різні статті Конституції України, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 жовтня 1948 року» та інші міжнародні та українські нормативні документи. Поміж іншим він зауважив, що ТЦК має займатися комплектуванням особового складу ТЦК, а не Збройних Сил України, і може лише запропонувати укласти трудовий договір: «Примус до трудового контракту є формою рабства».

Також на основі того, що Міноборони та Кабмін мають коди ЄДРПОУ, Сергій Должко їх назвав приватними компаніями, а не державними органами, і тому, на його думку, вони діють поза правовим полем. Оскільки в указі президента «Про офіційні символи глави держави» не йдеться про те, що гербова печатка ставиться на законах, Суддя Зіньківського районного суду вважає закони та укази президента нелегітимними.

«Так звані “Закони України” та укази президента, у тому числі закони “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»”, укази “Про введення воєнного стану в Україні”, “Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань”, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов’язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», – йдеться у вироку.

Прикметно, що цей вирок підтримує і поширює львівський псевдоактивіст, провокатор та антивакцинатор Остап Стахів, якого минулого року Служба безпеки України звинуватила у спробі повалення конституційного ладу. Стахів також заявив, що ТЦК та СП нібито не мають права комплектувати військовозобов'язаних і взагалі нібито вчиняють шахрайські дії.

Додамо, що ZAXID.NET досить часто публікує інформацію про вироки військовозобов'язаним, які ігнорують повістки ТЦК. Зазвичай судді визнають підсудних винними та призначають їм реальні або умовні терміни покарання.