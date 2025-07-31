Під час повномасштабної війни Сергій Должко виніс виправдувальний вирок ухилянту, заявивши, що Кабмін і закон про мобілізацію є нелегітимними

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) вирішила притягнути суддю Зіньківського районного суду Полтавської області Сергія Должка до відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення. Должко відомий своїми скандальними рішенням, у яких він, зокрема, заперечує існування України як держави, замість законів суддя посилався на «божественний нормативно-правовий акт».

На рішення дисциплінарної палати ВРП звернуло увагу видання «Судовий репортер». Щодо судді Зіньківського районного суду Полтавщини Сергія Должка відкрили дисциплінарну справу одразу за кількома скаргами.

Сергій Должко у своїх рішеннях фактивно заперечував існування України як держави, заявляв про нелегітимність Кабінету міністрів, ЗСУ. Він стверджує, що досі існує УРСР і що Україна як незалежна держава, начебто не створювалася. Должко зазначає про відсутність акту прийому-передачі землі та всього рухомого та нерухомого майна від співвласників – громадян Союзу РСР до України

Замість законів суддя Должко посилався на «божественний нормативно-правовий акт», а саме «Біблію Книги Священного Писання Старого та Нового Заповіту… Першу книгу Мойсея», а також на «Житловий комунальний кодекс УРСР».

Частину рішень суддя писав російською мовою. Він розглядав справу своєї помічниці, під час пандемії коронавірусу Должко заявляв, що карантин незаконний і людей, які «вимагають вдягнути захисну маску», треба кримінально переслідувати.

Під час повномасштабної війни Сергій Должко виніс виправдувальний вирок ухилянту, заявивши, що Кабмін і закон про мобілізацію є нелегітимними. Должко аргументував своє рішення тим, що Закони України та укази Президента є лише авторськими творами, а не законодавчими актами. Згодом цей вирок скасували в апеляції.

«Суддя Должко С.Р., мотивуючи свої судові рішення, допустив висловлювання та висновки, що викликають обґрунтовані сумніви у його професійності, неупередженості, неухильному додержанні вимог закону і принципів верховенства права, а також поваги до української державності. Висновки судді Должка С.Р. корелюються з ідеологіями маргінальних рухів, що існують на території України, зокрема, «Живі люди-суверени», «Громадяни СРСР». Про причетність судді Должка С.Р. до цих рухів так само зазначала суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Ситник О.В. у своєму зверненні до Вищої ради правосуддя», – вказано у рішенні дисциплінарної палати.

Дисциплінарна палата ВРП вважає, що твердження судді, викладені у його судових рішеннях, не лише підривають авторитет правосуддя, свідчать про неповагу судді до конституційного ладу України та її законів, а також в умовах повномасштабної війни використовуються Росією в інформаційному полі. На думку дисциплінарної палати, Сергій Должко допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення. Юридична газета пише, що на підставі цього рішення, відповідно до законодавства, суддю автоматично тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя без ухвалення окремого рішення ВРП. Відсторонення триватиме до ухвалення остаточного рішення про звільнення або скасування рішення Дисциплінарної палати.