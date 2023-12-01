Джорджа Сантоса звинувачують за 23 пунктами у шахрайстві, крадіжці особистих даних та інших фінансових порушеннях під час виборчої кампанії

У п’ятницю, 1 грудня, Палата представників США проголосувала за виключення конгресмена-республіканця Джорджа Сантоса, звинувачуваного у шахрайстві. Політик став шостою людиною за всю історію США, яку виключили з Конгресу, повідомило The Hill.

За усунення Джорджа Сантоса проголосували 206 демократів та 105 республіканців. Ще 114 представників Конгресу проголосували проти усунення Сантоса з посади.

Зазначається, що Джордж Сантос став першим за 20 років виключеним членом Палати представників, та першим членом Конгресу, якого виключили, проте спершу не засудили за скоєння тяжкого злочину, з часів Громадянської війни 1861-1865 років.

«До біса це місце», – прокоментував Джордж Сантос своє виключення з Конгресу.

Зазначимо, політику пред'явили федеральні звинувачення за 23 пунктами у шахрайстві, крадіжці особистих даних та інших фінансових порушеннях під час виборчої кампанії. За даними Комітету Конгресу з питань етики, Сантос використовував кошти виборчої кампанії для особистої вигоди, включно з витратами на ботокс, OnlyFans і дизайнерські бренди, такі як Hermes.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року в США вперше в історії достроково усунули спікера Палати представників. Республіканці звинуватили Кевіна Маккарті в «таємній угоді» з Байденом щодо фінансування України. Його посаду обійняв республіканець Майкл Джонсон, якого представники обрали лише з четвертого разу. Наразі становище нового спікера у парламенті залишається непевним, оскільки республіканців у Конгресі стає все менше.