Рецидивіст обікрав жіночий монастир у Яворові

У Святопокровському монастирі в Яворові проживає 11 сестер

У місті Яворів затримали зловмисника, який обікрав приміщення монастиря. Поліція з’ясувала, що він причетний ще щонайменше до десяти крадіжок, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

31 жовтня настоятелька монастиря, розташованого у місті Яворів, звернулася до поліції із заявою про те, що з приміщення монастиря було викрадено образи, постільну білизну, валізи та інше майно.

Як встановили правоохоронці, злодій проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері. До скоєння злочину причетний раніше судимий 58-річний мешканець Яворова. Речові докази у нього вилучили.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

Додамо, що Святопокровський монастир сестер-василіанок (УГКЦ) розташований у Яворові вул. Лозинського, 5. У ньому проживає 11 сестер.