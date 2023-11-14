Rheinmetall уклав з Україною контракт на постачання ще 25 танків Leopard 1

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall уклав контракт з урядом України про постачання 25 танків Leopard 1, а також допоміжної техніки у 2024 році. Про це 14 листопада повідомила прес-служба концерну.

Як зазначається, угода передбачає постачання 25 бойових танків Leopard 1A5, а також 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 і двох танків для підготовки водіїв.

Замовлення, яке фінансується урядом Німеччини, коштує «двозначних цифр у мільйонах євро», кажуть у компанії. Берлін також забезпечить навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги для України.

Постачання заплановано на 2024 рік, а зараз системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і підготовку до використання на заводах Rheinmetall в Німеччині.

Нагадаємо, 14 листопада Німеччина оголосила про масштабний пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки німецького виробництва Leopard 1, військовий транспорт та безпілотники із боєприпасами.