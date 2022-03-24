Із 24 лютого в Ужгороді поховали вже шість військовослужбовців

Ужгородська міська рада виплачуватиме матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн сім’ям загиблих на російсько-українській війні військовим і правоохоронцям. Відповідне рішення прийняли депутати під час позачергової сесії у четвер, 24 березня.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Ужгородської міської ради, місто виплачуватиме грошову допомогу у сумі 50 тис. грн представнику сім’ї загиблого військовослужбовця Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, військового прокурора Офісу Генерального прокурора, рядового і начальницького складу ДСНС, співробітника Служби судової охорони, начальницького складу управління спецоперацій Національного антикорупційного бюро та поліцейського.

Відомо, що допомога родинам загиблих надаватиметься не пізніше, ніж через три місяці з дня смерті. Для її отримання представник сім’ї має звернутися із заявою до департаменту соціальної політики Ужгородської міськради та надати відповідний пакет документів.

У прес-службі міськради ZAXID.NET уточнили, що із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Ужгороді вже попрощалися із шістьма військовослужбовцями, які були мешканцями міста.