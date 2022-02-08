Лідер української торгівлі підводить підсумки

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами. Інноваційні супермаркети торговельної мережі, яку знає кожен українець, сьогодні працюють у всіх областях країни, даючи можливість мільйонам громадян заощаджувати сімейні кошти. Найбільша роздрібна мережа продовжує дотримуватися своєї стратегії динамічного розвитку: відкриває нові дискаунтери, створює тисячі нових робочих місць, впроваджує нетривіальні інноваційні рішення. Про те, чого досяг за рік і чим здивував драйвер вітчизняного ритейлу, читайте далі.

Рік безпрецедентних рішень і діджиталізації

Пандемія коронавірусу, що охопила світ, кардинально змінила наше звичне життя. Українцям, як і жителям інших країн, довелося вчитися жити у так званій новій реальності. У цих непростих умовах надійним партнером і вірним помічником для мільйонів громадян стала торговельна мережа № 1 в Україні – «АТБ». Відкритий ще в перші місяці пандемії повного циклу за минулий рік став наочним прикладом успішної трансформації продовольчої онлайн-торгівлі. За офіційними даними компанії, на кінець 2021 року кількість його відвідувань зросла в 4 рази. Щодня приблизно 50 тис. українців купують у ньому товари онлайн. За рік більш ніж у 6 разів зросла кількість замовлень, а товарообіг інтернет-магазину «АТБ» збільшився майже в 5 разів.

«2021 рік був наповнений різними подіями, емоціями, прагненнями. Цей рік приніс не тільки чергові випробування, але й відкрив нові можливості, нові обрії. Я певен, що ми змогли впоратися з усіма викликами – стали сильнішими, досвідченішими, мудрішими. Ставимо перед собою нові цілі та з упевненістю дивимося в майбутнє», — повідомив голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Одним із найбільш знакових інноваційних рішень року став спільний із Райффайзен Банком і Visa випуск банківської картки «АТБ». Цей безпрецедентний для українського ритейлу банківський продукт став серйозним кроком до переходу на кешлес. Нова об'єднала в собі всі переваги звичайної картки Visa Gold і можливість одержувати ексклюзивну велику знижку на продукти у всіх магазинах роздрібної мережі «АТБ». Сьогодні вона також дозволяє заощаджувати на купівлі ліків в одній із найбільших аптечних мереж країни. Наприкінці року кількість виданих кобренд-карток «АТБ» становила майже 500 тисяч.

До 30-річчя незалежності України у 2021 році лідер галузі роздрібної торгівлі «АТБ» подарував країні 45 га лісових насаджень. Для вітчизняних лісових господарств закупили близько 200 тисяч саджанців дерев.

Бере активну участь «АТБ» і в трендовому сьогодні процесі – діджиталізації. Цього року список інновацій поповниться запуском повноцінного власного мобільного застосунку «АТБ». Він об'єднає в собі наявні діджитал-сервіси, такі як «Скануй-купуй», «АТБОТ», платіжну картку «АТБ» та інші програми лояльності.

Зростання товарообігу й обсягів сплати податків

Як показали підсумки року, навіть у непростій маркетинговій ситуації «АТБ» вдалося підтвердити своє звання соціальне значущого та стійкого бізнесу.

Протягом минулого року група компаній «АТБ» оновила власний податковий рекорд, перерахувавши в бюджети всіх рівнів 19,45 млрд грн. Це на 23% перевищує показники попереднього року. Такий результат не є випадковістю, оскільки це приклад ефективного управління та постійної турботи про клієнта, його комфорт, потреби. Мережа дає можливість покупцям щодня заощаджувати.

Товарообіг флагманського підприємства корпорації – торговельної мережі «АТБ Маркет» – за рік планово зріс на 20% і становив 179,8 млрд грн (включно з ПДВ).

Ще одним досягненням компанії можна вважати те, що торік число постійних клієнтів дискаунтерів «АТБ» перевищило історичний показник – 4 мільйони осіб.

За даними з відкритих джерел, більш ніж 95% громадян України відвідували супермаркети цієї торговельної мережі, знайомі з досить різноманітним асортиментом «АТБ» (понад 3,5 тис. найменувань), сервісом європейського рівня, гарантованою якістю товарів, а також можливістю заощаджувати на купівлі товарів значні суми.

Цінова політика «АТБ» залишається незмінною – вартість продуктів у магазинах цієї найбільшої торговельної мережі країни нижча за середньоринкову на 10–15%.

Карта присутності та майже 6 тисяч нових робочих місць

Щоб справно виконувати свою основну місію – забезпечувати широкі верстви населення свіжими продуктами за чесними цінами, «АТБ» продовжує динамічний розвиток торговельної мережі. У 351 населеному пункті 24 областей тепер працюють 1316 магазинів «АТБ».

Протягом року прийняли перших покупців 118 дискаунтерів нового формату (це «АТБ», що мають дизайн у темних тонах) у різних куточках України. Це трохи менше, чим роком раніше (у 2020-му було відкрито 127 нових магазинів), але відповідає планам.Також важливо, що супермаркети мережі відкривають у невеликих населених пунктах (з населенням близько 7 тис. осіб), де люди сьогодні максимально зацікавлені в можливості економії та, звісно, нових робочих місцях.

За підсумками минулого року «АТБ» підтвердила своє звання одного з найбільших роботодавців країни та галузевого лідера: було створено 5,9 тис. нових робочих місць. Для порівняння: роком раніше на підприємствах корпорації працевлаштували 5,5 тис. громадян.

Сьогодні «АТБ» надає стабільну роботу, пропонує конкурентну зарплату та безоплатне професійне навчання більш ніж 75 тис. українців. І ці показники постійно зростають, даючи багатьом українцям упевненість у завтрашньому дні.