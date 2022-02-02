В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – День святого Валентина. Традиційно 14 лютого українці дарують своїм близьким солодощі, ювелірні прикраси, влаштовують вечері при свічках, роблять сюрпризи.

Цього року помічником для створення святкової атмосфери до Дня всіх закоханих для мільйонів громадян стане найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України – «АТБ». Підтримувати романтичний настрій тут будуть майже півтора місяця.

Із сьогоднішнього дня, 2 лютого, і по 13 березня 2022 року в 1316 супермаркетах роздрібної мережі «АТБ Маркет» у всіх 24 областях країни, а також в інтернет-магазині «АТБ» стартує найромантичніша акція року. На прилавках з'являться шоколадні яйця LOVE Surprise. Цей унікальний продукт був спеціально створений для спільної з агентством маркетингових сервісів Twiga`Go акції до Дня всіх закоханих. Під шаром смачного шоколаду ховається безліч неймовірних подарунків.

«АТБ» – це не тільки безумовна якість і різноманітність товарів. Це постійна комунікація зі споживачами, у тому числі через загальнонаціональні промокампанії, які ми проводимо в разом із нашими партнерами. Всесвітній день закоханих – ще один привід, щоб подякувати клієнтам і стати на крок ближчими до них», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

У кожному з LOVE Surprise покупця чекає романтичний сюрприз або навіть коштовний подарунок (зокрема, 1000 золотих і 100 тисяч срібних ювелірних прикрас, сертифікати на знижку від магазину «Укрзолото»).

«У повітрі витає любов! У торговельній мережі «АТБ» це вже відчувається, адже на полицях з'явилися LOVE Surprise! Ми вперше запустили акцію з подарунками, які можна одержати в магазині, зайшовши за улюбленими продуктами. Подарунок усередині – можна перевірити свою інтуїцію, вибираючи з десятка шоколадних яєць», – поділився директор з маркетингу мережі «АТБ» Валерій Бондар.

Перші 200 000 учасників акції гарантовано одержать сертифікат на знижку в інтернет-магазині косметики Elfashop розміром 200 грн і 30-денну передплату на кіно та телебачення від популярного сервісу SWEET.TV.

Але й це ще не все! Кожен учасник найромантичнішої акції року автоматично візьме участь у розіграші фантастичних подарунків: п'яти сучасних смартфонів, п'яти турів за кордон, сотні захопливих подорожей Україною та 1,2 млн грн на придбання власного житла.

Щоб втілити в життя настільки масштабний проєкт, багаторічний лідер українського ритейлу об'єднав 17 брендів.

Цього разу до акції «АТБ» приєдналися Pepsi, Lay's, Sandora, «Агуша», «Машенька», «Чудо», «ХрусТеаm», Cheetos, Mirinda, 7 Up, «Бархатные ручки», Rexona, Cif, Domestos, Snickers, Richard, Motto.

Понад чверть століття мільйони клієнтів можуть заощаджувати кошти, купуючи свіжі продукти та якісні товари в магазинах цієї мережі. Навіть у святкові дні торговельна мережа № 1 в Україні передбачила можливість солідної знижки на акційні LOVE Surprise. Якщо покласти в кошик мінімум один товар від зазначених вище партнерів, зробити покупку на суму від 100 грн (без врахування вартості самого шоколадного яйця) або ж оплатити свої покупки карткою АТБ-Pay (на будь-яку суму), LOVE Surprise можна купити зі знижкою 50%.

Як взяти участь в акції LOVE Surprise:

1. Придбати шоколадне яйце LOVE Surprise з гарантованим призом усередині (одна з тисячі золотих і 100 тисяч срібних прикрас, сертифікати на знижку «Укрзолото»).

2. Поспішити, оскільки перші 200 тис. учасників акції гарантовано одержать сертифікати на знижку в інтернет-магазині косметики Elfashop, підписку від сервісу SWEET.TV.

3. Відсканувати смартфоном QR-код і спробувати удачу в розіграші подарунка мрії (розігрують п'ять смартфонів, п'ять турів за кордон, 100 подорожей Україною, 1,2 млн грн на придбання квартири).