Римо-католики Львова святкують Різдво Христове

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Нині Різдво за Григоріанським календарем святкують римо-католики Львова. Святкові богослужіння, їх ще називають Святі меси, відбуваються у восьми храмах цього обряду.

На літургію львів’яни приходять сім’ями та вітають один одного. Одна із римо-католицьких традицій – роздавати вірянам у храмі оплаток – тонку білу пластинку хліба. Взаємний обмін хлібом є виявом пробачення, примирення та любові, а також готовністю ділитися усім, що в тебе є.

«Христос приходить до нас, щоб давати нам світло. У святвечір скаути передали вогонь миру, який прийшов з Вифлеєму. Це є особливий знак, що Бог приходить освічувати наше життя, давати тепло і мир, те, що нам найбільше потрібно. І Бог приносить найцінніший дар: дар любові і прощення, і цим даром ділимося особливо під час Різдва», – розповів отець Олександ Кусий з Катедрального собору.

«Різдво – це сімейне свято. Ми зберемося в сімейному колі, разом посидимо. Я дуже рада, що є вихідний тому, що зайжди треба було на роботу йти, а тепер можна залишитись вдома», – поділилась львів’янка Людмила Яроцька.

Святкування у римо-католиків продовжаться і на другий день. У вівторок згідно із традицією у храмах освячуватимуть вино. Також відбудуться концерти з колядою.