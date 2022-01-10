Поліції вдалося швидко затримати зловмисника й повернути гроші обкраденому чоловікові

Завдяки пильності 90-річного потерпілого мешканця Дубна та оперативності Рівненської поліції вдалося швидко затримати 30-річного шахрая, який видурював у людей гроші за схемою «ваш родич у лікарні». У нього одразу вилучили викрадені з будинку літнього чоловіка гроші. Зловмисник намагався телефоном видурити гроші під приводом необхідності лікування його доньки нібито після ДТП. Коли чоловік сказав, що сам повезе гроші у лікарню, шахрай відкрито відібрав їх і втік. Потерпілий одразу зателефонував у поліцію.

Про затримання шахрая, який намагався видурити у 90-річного мешканця Дубна $8 тис., поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 10 січня. Близько 18:00 у неділю, 9 січня, 3невідомий чоловік зателефонував на стаціонарний телефон 90-річного жителя Дубна й представився лікарем. Він розповів, нібито донька цього чоловіка потрапила у ДТП й у неї переламані ноги. Тож потрібна термінова операція, яку начебто робитимуть у Львові і яка коштує вісім тисяч доларів. Коли чоловік сказав, що такої суми не має, «лікар» погодився взяти 80 тис. грн. Незнайомець продиктував також текст заяви, яку нібито треба було підписати для оперативного втручання.

Мешканець Дубна дістав свої заощадження та почав перераховувати, коли на його подвір'я зайшов чоловік, котрий назвався прокурором, який має забрати заяву і гроші. Проте дубенчанин відмовився давати гроші незнайомцеві і сказав, що сам повезе їх у лікарню. Тоді «прокурор» відштовхнув чоловіка, схопив гроші, які лежали біля ялинки, й утік. Ошуканий одразу повідомив у поліцію та зателефонував до доньки.

«Із залученням оперативних служб вдалося встановити його місце перебування: затримали крадія, коли той на таксі покидав місто. У нього криміналісти вилучили 31541 тисячу гривень та 400 євро. Зловмисника опізнав і потерпілий. Відомо, що цей 30-річний рівнянин і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: десять разів притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібних крадіжок та за порушення ПДР», — повідомляє поліція.

Підозрюваного у крадіжці затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні крадіжки та про обрання міри запобіжного заходу.