Традиційний різдвяний ярмарок у Львові розпочнеться 17 грудня
Різдвяний ярмарок працюватиме до 20 січня, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться
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Виконавчий комітет міськради Львова у пятницю, 3 грудня, ухвалив рішення про проведення традиційного Різдвяного ярмарку. Планується, що ярмарок працюватиме із 17 грудня до 20 січня у таких локаціях:
- Площа Ринок
- Просп. Свободи
- Вул. Валова (сквер)
- Вул. Курбаса
- Сквер біля Центру Довженка.
Як повідомила керівниця департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, цьогоріч Різдвяний ярмарок у Львові буде меншим – якщо у попередні роки у головних локаціях ярмарку на площі ринок і просп. Свободи було до 250 будиночків, то цьогоріч їх буде 90 і 50 відповідно. Із цих яток 5-6, за словами Ірини Кулинич, безкоштовно виділять львівським товаровиробникам. В інших місцях буде розташовано по кілька будиночків.
«Якщо все буде добре, то будемо дотримуватись термінів 17 грудня – 20 січня. Якщо ж будуть зміни у карантинних обмеженнях, тоді будуть прийматись окремі рішення», – додала чиновниця.
Ірина Кулинич сказала, що цього року місто заробить від проведення ярмарку небагато – до 60 тис. грн.
Торік у Львові через пандемію коронавірусу не проводили повноформатний Різдвяний ярмарок, а встановили кілька павільйонів різдвяної торгівлі у різних локаціях в центрі міста.
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