Цьогоріч Різдвяний ярмарок повертається до Львова, хоча будиночків буде менше, ніж до карантину

Виконавчий комітет міськради Львова у пятницю, 3 грудня, ухвалив рішення про проведення традиційного Різдвяного ярмарку. Планується, що ярмарок працюватиме із 17 грудня до 20 січня у таких локаціях:

Площа Ринок

Просп. Свободи

Вул. Валова (сквер)

Вул. Курбаса

Сквер біля Центру Довженка.

Як повідомила керівниця департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, цьогоріч Різдвяний ярмарок у Львові буде меншим – якщо у попередні роки у головних локаціях ярмарку на площі ринок і просп. Свободи було до 250 будиночків, то цьогоріч їх буде 90 і 50 відповідно. Із цих яток 5-6, за словами Ірини Кулинич, безкоштовно виділять львівським товаровиробникам. В інших місцях буде розташовано по кілька будиночків.

«Якщо все буде добре, то будемо дотримуватись термінів 17 грудня – 20 січня. Якщо ж будуть зміни у карантинних обмеженнях, тоді будуть прийматись окремі рішення», – додала чиновниця.

Ірина Кулинич сказала, що цього року місто заробить від проведення ярмарку небагато – до 60 тис. грн.

Торік у Львові через пандемію коронавірусу не проводили повноформатний Різдвяний ярмарок, а встановили кілька павільйонів різдвяної торгівлі у різних локаціях в центрі міста.