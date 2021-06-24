Секретар РНБО Олексій Данілов проведе закриту нараду щодо перевірки 134 громадян України, які знаходяться під санкціями США. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО провести в Апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, прийнятого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США по відношенню до громадян України.

Раніше, що під час засідання РНБО Службі безпеки України, Кабміну та Службі зовнішньої розвідки дали доручення по кожному громадянину перевірити інформацію, на підставі чого і яких порушень проти них були застосовані санкції. На наступних засіданнях РНБО планувалось заслухати звіт правоохоронців щодо згаданих громадян.

У травні Україна офіційно звернулась до влади США з проханням надати повну інформацію щодо 61 українського громадянина, що перебувають під американськими санкціями. За словами Данілова, після отримання вичерпних даних українські правоохоронці ухвалюватимуть рішення про можливість притягнення їх до відповідальності на території України.

Відомо, що у санкційних списках США перебувають Олександр Дубінський, Олександр Онищенко, Костянтин Кулик, Андрій Теліженко, Петро Журавель, Дмитро Ковальчук, Антон Сімоненко.