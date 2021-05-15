РНБО готує засідання стосовно ситуації в прикордонних областях, які нещодавно відвідав глава держави. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у програмі «Свобода Слова Савіка Шустера».

За його словами, йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

«Зараз робоча група Ради нацбезпеки й оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей, готують це засідання, воно відбудеться найближчим часом», – поінформував Данілов.

Секретар РНБО переконує, що якщо президент затвердить порядок денний, це засідання відбудеться через два тижні.

Що відбувається біля південних кордонів України

Нагадаємо, що 22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.

За даними ОБСЄ, до оголошення про відведення військ в окупованому Криму чисельність військовослужбовців Росії на півострові становила 31,5 тис. осіб. Водночас, за даними New York Times, вздовж українського кордону. близько досі залишаються 80 тис. російських військових.

Колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс переконує, що відведення російських військ від кордону з Україною не повинно заспокоювати світову спільноту, оскільки наступну провокацію РФ можна очікувати вже в Чорному морі.

Два тижні тому під час поїздки на Херсонщину президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. За результатами цієї наради президент доручив Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО.