Росія може спробувати зміцнити свій контроль над водами Чорного моря

Відведення російських військ від кордону з Україною не повинно заспокоювати світову спільноту, оскільки наступну провокацію РФ можна очікувати вже в Чорному морі. Про це заявив колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс, пише Bloomberg.

За його словами, «не потрібно зітхати з полегшенням, оскільки президент РФ не з тих, хто відступатиме».

«Українці зітхнули з полегшенням, коли президент Росії Володимир Путін заявив про відвід великої частини з більш ніж 100 тис. військовослужбовців від російсько-українського кордону. Те ж саме зробили США, НАТО і решта Європи. Але ніхто не повинен зітхати з полегшенням: Путін не з тих, хто відступатиме. Так де ж нам очікувати його наступної провокації? Швидше за все, в водах Чорного моря», – пише відставний адмірал.

На думку Ставрідіса, нещодавня ескалація конфлікту між Росією і Україною стала сигналом для Заходу про те, наскільки наполегливо Путін буде тиснути на Київ, і про його рішучу протидію вступу країни до НАТО.

Також за допомогою цієї провокації вдалося відвернути увагу від переслідування Олексія Навального. Зрештою, нарощування сил дозволило російським військовим досить ефективно потренуватися на той випадок, якщо Путін все ж вирішить напасти через кордон.

«Замість цього він може вирішити подивитися в бік моря і зміцнити свій контроль над водами Чорного моря», – пише Ставрідіс.

Він зазначив також стратегічну важливість Чорного моря, яке межує з Болгарією, Грузією, Румунією, Росією, Туреччиною та Україною. Серед цих країн – три повноправні члени НАТО (Туреччина, Румунія і Болгарія), а також два близьких партнери Альянсу – Україна та Грузія.

На думку відставного адмірала, як і Південно-Китайське, Чорне море є «потенційною морською гарячою точкою». Так, він вважає що в регіон повернувся рівень напруженості, який спостерігався в 2018 році, коли Росія захопила три судна ВМС України і членів їх екіпажів.

Так, в середині квітня Пентагон оголосив, що відправить в Чорне море два есмінці, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков назвав «вкрай провокаційним». Хоча США раптово скасували розміщення кораблів, Кремль закрив прибережні райони біля Криму для іноземних військових кораблів.

«Коли Росія вторглася в Україну в 2014 році, військові Путіна використовували "диявольську" тактику і процедури. Наступальна кібервійна, спецназ без розпізнавальних знаків (так звані "зелені чоловічки"), таємні атаки на транспортні вузли, пропаганда в соціальних мережах і блискавичні наступальні удари були частиною цього міксу. Безсумнівно, у Путіна є морська версія цього сценарію», – вважає відставний адмірал.

На його думку, такий наступ міг би включати в себе розгортання комбінації швидких патрульних катерів з крилатими ракетами класу «земля-земля» і ракети наземного базування, а також вертольоти на базі десантних кораблів для перевезення спецназу, дизельні підводні човни, атакуючі українські військові і цивільні об’єкти, кібератаки і десантні атаки на ключових стратегічних шляхах за українськими позиціями.

«Росіяни вдарять українців, а НАТО не зможе дістатися туди досить швидко, навіть якщо буде хотіти це зробити. Завдання полягало в тому, щоб нейтралізувати українські військово-морські сили, отримати повний контроль на морі в північній частині Чорного моря, відрізати українські збройні сили від їх ліній постачання і отримати панування над ділянкою суші, яка могла б з’єднати Росію з Кримом», – зазначає Ставрідіс.

Він упевнений, що США і НАТО будуть протестувати проти дій РФ, проте Україна все ж не потрапляє під дію колективної оборони НАТО «напад на одного – це напад на всіх» і наразі не зовсім зрозуміло, як НАТО збирається захищати Україну.