Дата виходу нової частини Grand Theft Auto наразі невідома

Американська компанія-розробник та видавець відеоігор Rockstar підтвердила, що працює над розробкою Grand Theft Auto VI. Про це йдеться у блозі на офіційному сайті студії у п’ятницю, 4 лютого.

Розробка наступної частини серії Grand Theft Auto «йде повним ходом», заявила компанія. Водночас, вона не стала повідомляти приблизної дати виходу та деталей нової відеогри. При цьому студія зазначила, що у кожному проекті «старається значно перевершити те, що було у минулих частинах».

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися подробицями, як тільки ми будемо готові. Слідкуйте за новинами», – йдеться у повідомленні.

Rockstar Games, Inc. – американський видавець відеоігор, який базується в Нью-Йорку. Компанія займається розробкою переважно проектів у жанрі пригодницьких екшенів.

Компанія відома франшизами Red Dead, Midnight Club, Max Payne і Manhunt. При цьому, однією із найуспішніших проектів студії є серія Grand Theft Auto. Так, п’ята частина цієї відеогри була продана тиражем понад 155 млн копій з моменту її випуску у вересні 2013 року.