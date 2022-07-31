Родини захисників «Азовсталі» вийдуть на акцію у Львові та публічно закличуть міжнародні організації захистити полонених героїв Маріуполя.

Акцію проведуть у неділю, 31 липня, о 18:00. Родини захисників «Азовсталі» зберуться на площі перед Оперним театром із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя.

«Теракт, який трапився 29 липня в Оленівці не може бути проігнорованим світовою спільнотою й міжнародними організаціями, які мають захищати людські права», – йдеться в повідомленні організаторів.

Під час заходу рідні героїв вимагатимуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму після того, як росіяни підірвали табір із українськими військовополоненими в Оленівці.

Львів’ян також закликають прийти на площу перед Оперним та підтримати акцію.

Зазначимо, що цими вихідними, 30 та 31 липня, в Європі відбуваються мітинги на підтримку захисників «Азовсталі». Акції відбуваються у відповідь на масове вбивство росіянами азовців у таборі для військовополонених у Оленівці.