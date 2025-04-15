ROG Strix SCAR не втрачає свого статусу найпотужнішого флагмана лінійки ROG

Ігрові ноутбуки ROG Strix нової розробки справляють неабияке враження інноваційним дизайном корпусу. Річ у тому, що він дозволяє отримати доступ до деталей гаджета без будь-яких додаткових інструментів.

Крім цього, він також надзвичайно продуктивний, адже обладнаний найсучаснішою відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090.

Стане чудовою альтернативою для настільних ПК

Вже протягом шести років ROG Strix SCAR не втрачає свого статусу найпотужнішого флагмана лінійки ROG. За ці роки суперечки про переваги ігрових ноутбуків над настільними комп’ютерами припинились, адже стало зрозуміло, що значна кількість користувачів обирають ноутбуки, проте поєднують їх із великими моніторами та іншими ігровими пристроями для створення цілої комп'ютерної системи своєї мрії.

Протягом останніх років можна спостерігати зростання ринку ігрових ноутбуків у 2,7 раза. Це стало можливим завдяки геймерам і професіоналам, які високо оцінюють флагманські ноутбуки за продуктивність і універсальність.

Як уже було сказано, модель ROG Strix SCAR 2025 року серед переваг має інноваційний дизайн корпусу. Зокрема, для того, аби відкрити нижню панель корпусу достатньо просто посунути кнопку-фіксатор. Це значно спрощує апгрейд оперативної пам'яті та SSD легким і швидким. Strix SCAR 18 унікальний також і тому, що це єдиний у своєму роді пристрій, який має таку інновацію.

Корпус ноутбука має певні особливості

Міцна основа

Серед іншого ROG Strix SCAR не здає провідних позицій на ринку ігрових ноутбуків завдяки ідеально збалансованій конструкції корпусу та високоякісним компонентам.

Водночас варто звернути увагу, що основні ідеї його структури залишаються практично незмінними з 2019 року. Рішення, які вдалося перевірити часом тепер працюють із новітнім обладнанням.

Новий ROG Strix SCAR доступний у різних версіях. Зокрема, з екранами 16 та 18 дюймів. Цікаво, що саме варіант із більшим екраном став популярним, попри міф, що менший ноутбук завжди кращий. Коли справа стосується ігрової продуктивності, портативність перестає бути першочерговою, адже на передній план виходить потужність.

Сучасний дизайн

Особливістю моделей ROG Strix SCAR 2025 року є світлодіодний матричний дисплей AniMeVision. Він розташований на кришці ноутбука. Цікаво, що його використовували лише в серії Zephyrus. Він може відтворювати текст і анімаційні ефекти, а також підтримує гнучкі можливості персоналізації.

Ноутбук не тільки потужний, а й стильний

Крім того, корпус ROG Strix SCAR 2025 має гладку текстуру, що надає йому преміального вигляду. Також модель має скошені кути.

Водночас не варто вважати, що корпус ноутбука розробили лише з урахуванням естетики. Він також розрахований і на досягнення максимальної ефективності охолодження, яка сприяє зростанню продуктивності.

Інноваційна система охолодження

Система охолодження ROG Strix SCAR працює ефективно завдяки трьом ключовим інноваціям.

Рідкий метал використовують як на центральному, так і на графічному процесорі, який знижує температуру до 15 градусів у порівнянні з традиційною термопастою.

Випарна камера разом із трьома вентиляторами та радіатором, що покриває основні компоненти.

Великі вентиляційні отвори на задній панелі використовують для покращення циркуляції повітря. Вони займають майже всю зворотну частину ноутбука.

У пристою новітня система охолодження



Це дозволяє забезпечити найкраще охолодження пристрою і з відкритою, і із закритою кришкою. Зокрема, це актуально, коли ноутбук працює під зовнішнім монітором. До того ж спеціальний вентиляційний отвір біля клавіатури втримує температуру в зоні клавіш нижче 30 градусів. Це підвищує комфорт під час тривалих ігрових сеансів.

Зона клавіш також охолоджується

Виняткові враження під час гри

Покупка ROG Strix SCAR 18 – це вигідна інвестиція, адже він має найсучаснішу апаратну платформу, високоефективну систему охолодження та преміальний дизайн. Завдяки матричному дисплею AniMeVision, оновленій системою RGB-підсвічування та практичною конструкцією корпусу, Strix SCAR встановлює новий стандарт для флагманських ігрових гаджетів, адже йому вдається поєднати потужність, інновації та стиль.

Програма ROG Elite

Новий ROG Strix SCAR 18 заходить на український ринок із програмою ROG Elite. Вона була започаткована у світі кілька років тому. Суть полягає у тому, що програма дозволяє власникам продукції ROG отримувати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент і багато іншого, беручи участь у конкурсах і виконуючи завдання.

Стати учасником програми ROG Elite і почати накопичувати бали можна вже сьогодні.