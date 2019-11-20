Роман Іванісов призупинив своє членство у парламентській фракції «Слуга народу»

Роман Іванісов призупинив членство у фракції на час перевірки інформації про судимість

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Роман Іванісов заявив про призупинення членства у фракції на час перевірки оприлюдненої в ЗМІ інформації. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої в ЗМІ інформації. Звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давіда Арахамії, і він підтримав мене. Разом з тим, вважаю, що пана Рябошапку навмисне ввели в оману. Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації», - написав він.

Також депутат зазначив, що скоро буде готовий оприлюднити докази того, що це «спланована інформаційна атака» через його антикорупційну діяльність, і пообіцяв назвати прізвище замовника.

Як повідомляв ZAXID.NET, сьогодні, 20 листопада, на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат з фракції «Слуга народу» Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, однак повідомив, що на сьогодні судимість у нього вже погашена. За словами Рябошапки, було здійснено перевірку цієї інформації відповідними органами і факт (притягнення до кримінальної відповідальності Іванісова) підтвердився.

«Але судимість була погашена і вважається на даний момент, що особа не є судимою», - додав генпрокурор.

Однак, пізніше у ГПУ уточнили, що «інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою».

На даний час триває відповідна перевірка, результати якої обіцяють офіційно повідомити додатково.

За даними ЗМІ, Іванісов був затриманий 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час. 22 вересня його відправили до СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду. Однак, 25 жовтня 1995 року міліція затримала повторно Іванісова. 21 березня 1996 року Іванісов був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі, з яких відбув 2 роки 6 місяців виправно-трудових колоній загального режиму». Сам Іванісов ці факти заперечує.